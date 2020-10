Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Zu schnell bei Nässe

Am Dienstag kam ein Autofahrer zwischen Unlingen und Riedlingen von der Fahrbahn ab.

Der 24-Jährige fuhr am Dienstag gegen 21.43 Uhr auf der B311. In einer Rechtskurve kam er ins Schleudern. Der Audi kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Grund dafür war wohl eine nicht angepasste Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn. Dies führte wohl zu Aquaplaning. An dem Audi entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro. Der Fahrer verletzte sich beim Unfall schwer und kam in ein Krankenhaus.

Tipp der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen völlig die Bodenhaftung. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

