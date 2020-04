Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erheblicher Schaden durch Wasserrohrbruch

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Sonntag, den 26.04.2020, gg. 13:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aus Neustadt zu einem Wasserrohrbruch gerufen.

Eine durchgerostete Leitung im Heizsystem, war die Ursache für einen erheblichen Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Titisee-Neustadt. Durch die austretenden Wassermengen wurden der Aufzug, Teile des Kellerraumes, sowie die Tiefgarage überschwemmt.

Die Feuerwehr war mit ca. 20 Mann damit beschäftigt, das ausgetretene Wasser aus den Räumen herauszupumpen.

Durch die Überschwemmung wurde niemand verletzt. Der entstandene Wasserschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

