POL-LB: Ludwigsburg: Brand in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, gegen 23.45 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in der Stuttgarter Straße zu einem Brandgeschehen. In der Küche einer Erdgeschoßwohnung brach vermutlich durch einen technischen Defekt ein Feuer aus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Küche vollständig ausbrannte. Die beiden Bewohner der Wohnung - eine 76-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann - wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Wohnung wurde unbewohnbar. Die beiden anderen Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnung zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen und 5 Rettungskräften.

