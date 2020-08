POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Rottenburg am Neckar; Auseinandersetzung in Leonberg (2)

Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 81 / Rottenburg am Neckar: Unfall nach Sekundenschlaf

Vermutlich der Sekundenschlaf eines 36-Jährigen, der mit einem Sattelzug auf der BAB 81 von Singen in Richtung Stuttgart unterwegs war, führte am Donnerstagabend zu einem Unfall. Gegen 23:00 Uhr befand sich der Sattelzuglenker auf dem rechten von insgesamt zwei Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg geriet der 36-Jährige plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ein gleichaltriger Audi-Lenker, der nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden. Zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht, allerdings prallte der Audi-Lenker gegen die Mittelschutzplanke. Hierdurch erlitt der 36-jährige Audi-Lenker leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Sein Wagen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leonberg-Höfingen: Auseinandersetzung in Linienbus

Am Donnerstag gegen 20:30 Uhr befand sich eine 69-jährige Frau, die mutmaßlich alkoholisiert war, in der Straße "Alter Bahnhofweg" in Leonberg-Höfingen als Fahrgast in einem Bus der Linie 651. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 69-Jährige eine 17-Jährige angesprochen haben, weil diese ihre Mund-Nasen-Maske vermutlich nicht korrekt getragen hatte. Die 17-Jährige, die als Fahrgast eine Reihe vor der älteren Frau saß, entgegnete daraufhin eine verbale Äußerung, die dazu führte, dass die 69-Jährige die Jugendliche mit der flachen Hand geschlagen haben soll. Zudem soll die Angreiferin die 17-Jährige mit einem zuvor ausgezogenen Schuh attackiert haben. Hierbei soll sie noch eine 19-Jährige getroffen haben, die als Begleiterin der 17-Jährigen, ebenfalls im Bus saß. Derzeit ist nur bekannt, dass die beiden Geschädigten keine sichtbaren Verletzungen erlitten haben. Darüber hinaus muss noch geklärt werden, ob die 69-Jährige, die mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen muss, bei der Auseinandersetzung verletzt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zu den näheren Umständen des Geschehens dauern noch an.

Leonberg-Eltingen: Schlägerei auf offener Straße

Noch unklar sind die Umstände einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Donnerstag gegen 20:50 Uhr im Bereich der Brennerstraße/Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen zugetragen hat. Derzeit steht fest, dass sich auf Höhe eines Herrenfriseurs ein 16-Jähriger zusammen mit etwa neun weiteren Personen aufhielt. Zu der zehnköpfigen Personengruppe sollen sich dann zwei aggressive 19-Jährige dazugesellt und Streit angefangen haben. Im Zuge dieser Streitigkeiten sollen sie Schläge in Richtung des 16-Jährigen ausgeteilt haben, woraufhin dieser zu Boden ging und sich eine Kopfverletzung zuzog. Ein 15- und ein 46-Jähriger wurden auf die Schlägerei aufmerksam und wollten die Streitenden voneinander trennen. Während in diesem Zusammenhang der 15-Jährige mutmaßlich zwei Faustschläge im Gesicht abbekam, soll der 46-Jährige mit einem noch unbekannten Gegenstand geschlagen worden sein. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen und darüber hinaus wurde seine Brille beschädigt. Der 15-Jährige klagte ebenfalls über Schmerzen. Aufgrund des Vorfalls wurde die Polizei alarmiert. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten vor Ort zunächst nur die drei Geschädigten antreffen. Die beiden Angreifer hatten zuvor das Weite gesucht. Allerdings kehrten sie während der Sachverhaltsaufnahme an die Tatörtlichkeit zurück. Sie wiesen deutliche Anzeichen einer Auseinandersetzung auf. Unter anderem diverse Blutflecken auf der Kleidung und bei einem der beiden 19-Jährigen konnten leichte Verletzungen festgestellt werden. Sie wurden anschließend vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Darüber hinaus wurde ein Rettungsdienst hinzugerufen, der den 16-Jährigen im weiteren Verlauf aufgrund seiner Verletzung in ein Krankenhaus brachte. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier abgeschlossen waren, wurden die beiden 19-jährigen Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Zudem dauern die Ermittlungen zum genauen Tatablauf noch an.

