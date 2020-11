Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Erneut schlagen Diebe in der Werastraße zu; Ehningen: 77-Jährige stellt Fahrer eines Sattelzugs nach Unfallflucht, Vorfahrtsunfall; Böblingen: Unfallflucht

Holzgerlingen: Erneut schlagen Diebe in der Werastraße zu

Zwischen Samstag 13.00 Uhr und Sonntag 08.00 Uhr schlugen erneut Diebe auf einer Baustelle in der Werastraße Ecke Käthe-Kollwitz-Straße in Holzgerlingen zu. Die noch unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Rohbau und demontierten dann im Innern eine Bautür. Hinter dieser Tür lagerten diverse Baumaschinen und -material. Die Unbekannten entwendeten Zubehör einer Putzmaschine im Wert von etwa 2.100 Euro. Mutmaßlich besteht ein Tatzusammenhang zu Diebstahlsdelikten die vergangene Woche bereits in unmittelbarer Nachbarschaft zum aktuellen Tatort verübt wurden (wir berichteten am 13.11.2020). Aus der dort gestohlenen Pumpe und dem im aktuellen Fall entwendeten Zubehör lässt sich vermutlich eine komplette Putschmaschine zusammensetzen. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Ehningen: 77-Jährige stellt Fahrer eines Sattelzugs nach Unfallflucht

Ohne zu zögern nahm eine 77 Jahre alte Frau am Montag gegen 12.00 Uhr die Verfolgung eines Sattelzuglenkers auf, der kurz zuvor in der Rheinstaße in Ehnignen in einen Unfall verwickelt war. Ein lauter Knall hatte die Seniorin veranlasst aus dem Fenster ihres Hauses zu sehen, wobei sie feststellen musste, dass ein Sattelzug beim Abbiegen ihren Grundstückszaun beschädigt hatte. Da der Fahrer des Sattelzugs nicht anhielt, sondern in Richtung Gärtringen weiterfuhr, rannte die Frau zu ihrem PKW und nahm die Verfolgung auf. Auf der Kreisstraße 1077 konnte sie die Aufmerksamkeit des 28 Jahre alten Fahrers erregen, indem sie den Sattelzug hupend und mit eingeschaltetem Warnblinklicht überholte. Die Frau konfrontierte den Fahrer mit ihren Beobachtungen und forderte ihn auf, ihr zurück zur Unfallörtlichkeit zu folgen. Nachdem beide wieder in der Rheinstraße angekommen waren, verständigte die 77-Jährige die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Böblingen stellten vor Ort fest, dass der Gabelstapler, mit dem der Sattelzug beladen war, beim Abbiegen den Zaun demoliert hatte. Der Zaun brach auseinander und Teile wurden gegen einen geparkten Subaru geschleudert. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung bei dem 28-Jährigen fest. Da ein Drogenvortest nicht möglich war, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ehningen: Vorfahrtsunfall

Am Montag ereignete sich gegen 14.00 Uhr in der Lange Straße in Ehningen ein Unfall, bei dem zwei Beteiligte leichte Verletzungen erlitten und ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro entstand. Ein 20 Jahre alter Peugeot-Fahrer, der die Lange Straße befuhr, übersah im Kreuzungsbereich mit der Gärtringer Straße vermutlich die Vorfahrtsregelung "rechts vor links". In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 18 Jahre alten Seat-Fahrer. Der Peugeot kippte auf die linke Seite. Der 20-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 18 Jahre alte Seat-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde auch Stromkasten und ein angrenzender Gartenzaun beschädigt.

Böblingen: Unfallflucht

Am Montag kam es zwischen 11.45 Uhr und 15.00 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen Ford, der am Fahrbahnrand stand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.700 Euro. Der Unbekannte machte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, aus dem Staub. Möglicherweise könnte der Schaden durch einen Gabelstapler verursacht worden sein, der im dortigen Bereich rangierte. Hinweise nimmt das Polizeireiver Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

