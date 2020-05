Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto und Traktor kollidieren miteinander

Rahden (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem PKW und einem Ackerschlepper ist am Mittwochmittag eine Autofahrerin verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Rahdenerin (52) gegen 13.15 Uhr mit einem Honda hinter dem Traktor die Oppenweher Straße aus Richtung Twiehausen kommend und wollte diesen im Kreuzungsbereich der Straßen "Westerheide" / "An den Riehen" überholen. Der Fahrer des Fendt-Traktors aus Rahden (23) wollte zeitgleich jedoch von der Kreisstraße nach links in die Straße "Westerheide" abbiegen, sodass bei dem Überholvorgang beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Autofahrerin ins Krankenhaus Lübbecke. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird von den Beamten auf mindestens 6.000 Euro beziffert.

