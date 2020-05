Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Treckergespann kommt von Fahrbahn ab, Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es im Portaner Stadtteil Wülpke zu einem Verkehrsunfall mit einem Treckergespann, bei dem der 66-jährige Fahrer schwer verletzt wurde. Gegen 15:45 Uhr befuhr der 66-Jährige die abschüssige Straße Ährenfeld in Richtung der Rintelner Straße. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam das mit Erde beladene Gespann aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei durchfuhr es den mit kleineren Bäumen und div. Gestrüp angrenzenden Grünstreifen, gelangte auf eine Wiese und kippte dort auf die Seite. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrer schwer verletzt und nach Erstversorgung am Unfallort dem Klinikum in Minden zugeführt. Die anschließende Bergung der Fahrzeuge durch einen Spezialkran zog sich bis in den frühen Abend hin.

