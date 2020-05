Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Millionenschaden nach Großbrand in einer Druckerei - Halle einsturzgefährdet

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Dresdener Straße gerufen. Hier brannten Gebäudeteile einer Druckerei. Die Feuerwehr brachte das Feuer in einem Großeinsatz unter Kontrolle. Eine Halle wurde komplett zerstört, sie ist akut einsturzgefährdet. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23.50 Uhr meldeten mehrere Anwohner über Notruf der Polizei im Bereich des Gewerbegebietes Päpinghausen einen lauten Knall sowie Rauchentwicklung. Als kurze Zeit später die ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand der hintere Gebäudeteil der Druckerei bereits im Vollbrand. Vorhandene Brandschutzeinrichtungen führten vermutlich dazu, dass nicht alle Gebäudeteile Raub der Flammen wurden. In der rund 800 Quadratmeter großen Halle befanden sich neben hochwertigen Druckmaschinen auch Farben, Lacke und fertige Druckerzeugnisse. Mitarbeiter waren nicht mehr vor Ort. Eine Begehung des Brandortes durch die Brandermittler der Polizei konnte noch nicht erfolgen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell