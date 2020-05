Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Gartenarbeit: Papier gerät in Brand

Petershagen (ots)

Bei dem Abflammen von Unkraut in einem Garten ist am Mittwochnachmittag ein Brand in einer Garage entstanden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten zwei Männer (62, 86) im Quetzer Timpen gegen 14.30 Uhr im Garten gearbeitet. Als der 86-Jährige mit einem Gasbrenner Unkraut in den Fugen der Gehwegplatten bekämpfen wollte, gerieten die unerwünschten Wildpflanzen in Brand. Dadurch fraß sich das Feuer in Richtung einer offenstehenden Garage und setzte dort eine größere Menge Papier in Brand. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen. Während der Senior unverletzt blieb, brachte der Rettungsdienst den 62-Jährigen ins Krankenhaus. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell