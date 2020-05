Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigung auf Feld - Polizei sucht Zeugen

Bad Oeynhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei um kurz nach 17 Uhr wegen einer Sachbeschädigung auf ein Feld in den Steinbergweg gerufen.

Hier hatte man offenbar versucht, einen Strohballen zu entzünden. Erst am vergangenen Freitag (1. Mai) war an gleicher Stelle ein Strohballen in Brand geraten. Auch auf den Friedhöfen an der Straße "Am großen Weserbogen" und an der Oberbecksener Straße wurden der Polizei am selben Tag sowie einen Tag später in der Straße "In der Wiehwisch" Brände gemeldet (wir berichteten).

Da die Polizeiermittler nicht ausschließen können, dass die Brände gelegt worden waren, bitten sie um Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen in den oben genannten Bereichen. Diese werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

