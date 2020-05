Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Ortseingangsschildern

Offenbach a.d. Queich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Offenbach an der Queich zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendete die Ortseingangsschilder von Ottersheim, sowie von Hochstadt aus kommend. Da beide Schilder in derselben Nacht entwendet wurden, ist davon auszugehen, dass es sich um ein und dieselbe Tat handelte. Eine Nachsuche im Nahbereich ergab kein Auffinden der Schilder.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

