Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht (2); Magstadt: Fahrzeugbrand nach Schweißarbeiten

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Sindelfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag in der Zeit von 12:45 Uhr bis 14:45 Uhr, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz einer Berufsschule in der Neckarstraße in Sindelfingen abgestellten BMW Kombi. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.700 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07031 697 0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Polizei sucht Unfallverursacher

In der Zeit von Samstag, 19:00 Uhr, bis Montag, 07:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand der Watzmannstraße in Sindelfingen geparkten VW. Mutmaßlich beim Ein-oder Ausparken beschädigte der Unfallverursacher das Fahrzeug derart, dass Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 zu melden.

Sindelfingen/Magstadt: Fahrzeugbrand nach Schweißarbeiten

In einem Magstadter Kfz-Reparaturbetrieb kam es am Montag gegen 11:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand mit glimpflichem Ausgang. Ein Kfz-Mechaniker führte Schweißarbeiten am Schweller eines Kundenfahrzeugs aus, wobei das Fahrzeug dann im Bereich der Rücksitzbank Feuer fing. Er konnte das Feuer selbstständig mit einem Pulverlöscher ersticken. Die vorsorglich verständigte Feuerwehr zog das Fahrzeug aus der Werkstatt und kontrollierte es mittels Wärmebildkamera auf vorhandene Glutnester, konnte aber Entwarnung geben. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell