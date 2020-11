Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. 38-Jähriger lebensgefährlich verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag wurde ein 38-jähriger Bielefelder lebensgefährlich verletzt. Der Mann fuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem orangefarbenen Motorrad der Marke KTM auf der Straße "Am Ehberg" in Richtung Panzerringstraße. Beim Versuch, einen vor ihm fahrenden Wagen zu überholen, kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und prallte gegen ein Hinweisschild. Bei der Kollision zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die gerufene Rettungswagenbesatzung und Ärzte am Unfallort, wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Sein Zustand ist weiterhin kritisch. Das Verkehrskommissariat in Detmold bittet um Zeugenhinweise zum Unfallverlauf unter 05231 6090.

