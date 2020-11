Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Radfahrer lebensgefährlich verletzt.

Am Samstagnachmittag wurde ein 37-jähriger Radfahrer bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt. Der Mann war mit seinem Mountainbike gegen 16:30 Uhr auf einem geschotterten Waldweg in der Senne zwischen Augustdorf und Schlangen (in Richtung Forsthaus Hartröhren) unterwegs. Auf einem Abschnitt mit Gefälle verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Zwei andere Radler, die in entgegengesetzter Richtung fuhren, hörten den Sturz und eilten umgehend zur Hilfe. Sie informierten die Rettungskräfte über den Notruf 112 und betreuten den Verletzten. Mit einem Rettungswagen wurde der schwerstverletzte Dörentruper von dem unwegsamen Gelände geborgen und zum Rettungshubschrauber transportiert, der ihn in ein Klinikum flog. Sein Zustand ist weiterhin lebensbedrohlich. Zeugen, die etwas zum Unfallverlauf sagen können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231 6090.

