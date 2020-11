Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Abschleppversuch scheitert.

LippeLippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 5:20 Uhr versuchten Unbekannte, einen Opel Corsa zu stehlen. Beim Versuch, den Wagen abzuschleppen, machten sie erheblichen Lärm, so dass Anwohner die Polizei benachrichtigten. Die Polizeibeamten fanden den Wagen beschädigt wenige Meter von seinem ursprünglichen Parkplatz in der Goldstraße entfernt. Der Sachschaden liegt bei etwa 800 Euro. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell