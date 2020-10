POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2020 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn/Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

EPHK Kohler feierte 40-jähries Dienstjubiläum

Auf 40 Dienstjahre bei der Polizei konnte Erster Polizeihauptkommissar Alexander Kohler im September dieses Jahres zurückblicken. Aufgrund dieses Jubiläums überreichte Polizeipräsident Hans Becker ihm am 22. Oktober seine Urkunde.

Alexander Kohler wurde am 3. September 1980 als Polizeiwachtmeister in die 3. Hundertschaft der Bereitschaftspolizei in Bruchsal eingestellt. 1982 wurde er zunächst zur Autobahnpolizeidirektion Karlsruhe und dann zur Autobahnpolizeidirektion Stuttgart versetzt. Im Jahr 1996 absolvierte der Boxberger erfolgreich die Staatsprüfung für den gehobenen Dienst der Schutzpolizei. Im selben Jahr wechselte er als Dienstgruppenleiter in den Streifendienst des Polizeireviers Ditzingen (Polizeidirektion Ludwigsburg). Zwei Jahre später kam er schließlich ins heutige Einzugsgebiet des Polizeipräsidium Heilbronn (damalige Polizeidirektion Künzelsau) und wurde zunächst für ein Jahr Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Öhringen. Danach verrichtete er sein Dienst in gleicher Funktion beim Polizeirevier Künzelsau, bevor er im Jahr 2000 zum Leiter des Bezirksdienstes bestellt wurde. Von Januar 2015 bis September dieses Jahres leitete Erster Polizeihauptkommissar Alexander Kohler die Führungsgruppe des Polizeireviers Künzelsau. Momentan arbeitet er bei der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion.

Polizeipräsident Hans Becker dankte dem Jubilar für seinen jahrzehntelangen Dienst für die Polizei. Außerdem gratulierten der Personalratsvorsitzende Erster Polizeihauptkommissar Markus Megerle und die Leiterin der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion, Polizeidirektorin Eva Weispfenning dem Kollegen zu dem freudigen Jubiläum.

