Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Stark beschädigt wurde der Ford einer 36-Jährigen am Dienstag gegen 12 Uhr in der Hauptstraße in Tauberbischofsheim, als ein Unbekannter gegen diesen fuhr. Die Ford-Fahrerin stellte ihr Auto gegen 11.55 Uhr auf einem dort eingezeichneten Parkplatz ab bemerkte nach circa zehn Minuten, als sie an ihr Auto zurückkam, dass dieses vorne stark beschädigt war. Vermutlich stieß ein bislang Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen diesen. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle jedoch, ohne der Eigentümerin oder der Polizei Bescheid zu geben. Er verursachte hierbei einen Sachschaden von circa 3.000 Euro an dem Ford der Frau. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der Polizei Tauberbischofsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell