POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Am Dienstagabend lieferte sich ein Motorradfahrer ein verbotenes Autorennen mit der Polizei auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Gegen 20 Uhr überholte ein Kraftradfahrer mit seiner Maschine einen zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim in Richtung Nürnberg fahrenden Streifenwagen. Hierbei drehte er seinen Kopf in Richtung des Polizeiwagens, ließ seine Maschine aufheulen und beschleunigte daraufhin sein Gefährt stark. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und versuchten das Kraftrad anzuhalten. Da der Mann mit seinem Bike jedoch weit über 220 Stundenkilometer fuhr, obwohl die Höchstgeschwindigkeit auf 100 Stundenkilometer und im Baustellenbereich auf 80 Stundenkilometer beschränkt war, wurde die Verfolgungsfahrt abgebrochen um keine Unbeteiligten zu gefährden. Kurze Zeit später trafen die Polizisten den Raser hinter einem Lkw auf der Neckartalbrücke an und konnten ihn im Anschluss kontrollieren. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde dem 20-Jährigen der Führerschein abgenommen und das Motorrad beschlagnahmt. Der Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen, da die Flucht vor der Polizei als Straßenrennen gewertet werden kann.

