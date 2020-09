Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mädchen auf Zebrastreifen angefahren - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der heute Morgen auf der Klosterstraße eine 13-Jährige angefahren hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte das Mädchen aus Dorsten gegen 8.50 Uhr mit dem Fahrrad über den Zebrastreifen der Klosterstraße - vor dem Kreisverkehr - fahren. Dabei wurde sie von einem silbernen Auto touchiert. Der Fahrer hielt nach dem Unfall an und fragte die 13-Jährige, ob es ihr gut gehe, was das Mädchen auch bejahte. Der Autofahrer und das Mädchen verließen daraufhin die Unfallstelle. Später stellte die 13-Jährige dann doch eine Verletzung fest. Nach dem Fahrer des silbernen Fahrzeugs wird jetzt gesucht. Er war auf der Klosterstraße in Richtung Storchsbaumstraße unterwegs. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und/oder Hinweise zu dem Fahrer bzw. dem Auto machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

