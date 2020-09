Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Diebstahl aus Auto - mit Foto

Recklinghausen (ots)

Mitte Juli diesen Jahres entwendeten unbekannte Täter aus einem Auto an der Horster Straße eine EC-Karte. Mit dieser Karte wurde an einem Geldautomaten in Gladbeck Bargeld abgehoben. Ein tatverdächtiger Mann konnte dabei von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-diebstahl-aus-kraftfahrzeug-computerbetrug

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

