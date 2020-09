Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schwarzer Mercedes nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Braukstraße/B224 sind am Donnerstag, gegen 13.40 Uhr, ein Auto und ein LKW zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 39-jährige Autofahrerin aus Bottrop kurz vor der Ampel (in Richtung Essen) die Spur wechseln und wurde dabei von einem schwarzen Mercedes geschnitten, der dann vor ihr einscherte. Die 39-Jährige wich aus und kollidierte dabei mit einem 37-jährigen LKW-Fahrer aus Schermbeck. Auch der LKW-Fahrer konnte sehen, wie die Frau von einem schwarzen Mercedes - vermutlich E-Klasse - geschnitten wurde. Der Fahrer bzw. die Fahrerin fuhr weiter. Nach der Person wird jetzt gesucht. Außerdem sucht die Polizei (weitere) Zeugen des Unfalls, die nähere Angaben zu dem Mercedes oder der Person hinter dem Steuer machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell