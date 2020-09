Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Kind nach Unfall auf Horster Straße gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall auf der Horster Straße einen - möglicherweise verletzten - Jungen. Eine 43-jährige Autofahrerin aus Gladbeck wollte gegen 16.30 Uhr von der Ulmenstraße auf die Horster Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer, der auf dem Gehweg der Horster Straße in Richtung Brauck unterwegs war. Die Autofahrerin sprach nach dem Unfall mit dem etwa zehnjährigen Jungen. Dabei gab er an, nicht verletzt zu sein, hielt sich aber das rechte Knie. Der Junge fuhr danach weiter. Auch die Frau fuhr weiter, meldete sich aber etwas später bei der Polizei, um den Unfall zu melden. Nach dem etwa zehnjährigen Jungen wird noch gesucht. Er hatte ein (kleineres) Fahrrad dabei und hat möglicherweise eine Verletzung am rechten Bein (Knie). Gesucht wird außerdem nach einer Zeugin, die den Unfall vermutlich beobachtet hat und nach dem Zusammenstoß ebenfalls kurz mit dem Jungen sprach. Der Junge (bzw. dessen Eltern) und die Zeugin werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

