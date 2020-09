POL-RE: Bottrop: Polizei stellt Plagiate sicher

Polizeipräsidium Recklinghausen

Im Rahmen von Internetrecherchen geriet ein 33-jähriger Bottroper in den Verdacht, gewerbsmäßig mit gefälschten Markenartikeln zu handeln. Unter unterschiedlichen Benutzernamen bot er insbesondere Markenkleidung und Parfums zum Verkauf an. Am Donnerstag, 10.09.2020, wurde die Wohnung des Bottropers mit einem richterlichen Beschluss durchsucht. Es konnten hierbei diverse gefälschte Markenartikel und Verkaufsunterlagen sichergestellt werden. In einem Versteck fanden die Ermittler des Kommissariats für qualifizierte Betrugsdelikte zusätzlich eine sechsstellige Summe Bargeld, welche in amtliche Verwahrung genommen wurden. Es konnten Hinweise auf ein gewerbliches Lager in Bottrop-Kirchhellen erlangt werden, welches ebenfalls von der Polizei durchsucht wurde. Auch hier konnte eine große Menge an gefälschten Waren aufgefunden und sichergestellt werden. Der Wert der Plagiate wird auf eine hohe fünfstellige bis niedrige sechsstellige Summe geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

