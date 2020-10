Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Künzelsau: Unfall verursacht und geflüchtet

Einen Verkehrsunfall mit circa 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein 81-Jähriger am Dienstag gegen 12 Uhr in der Hohenlohestraße in Künzelsau. Der Mercedes-Fahrer stieß vermutlich beim Einparken gegen die Stoßstange eines geparkten Mercedes. Anschließend fuhr der Mann von der Unfallstelle weg, ohne die Polizei oder den Eigentümer des Mercedes über den Unfall zu informieren. Den 81-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

