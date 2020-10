Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Hüffenhardt: Erneut Autoreifen aus Garage gestohlen

Nachdem bereits letzte Woche mehrere Kompletträder aus einer Garage in der Kantstraße in Hüffenhardt gestohlen wurden, ist nun ein weiterer Fall bekannt geworden. Ein Unbekannter entwendete im Zeitraum von Sonntag, den 18. Oktober, bis zum Dienstag, den 27. Oktober, einen Satz Sommerkompletträder sowie diverse Elektrogeräte aus einer Garage in der Kantstraße. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

