Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold, OT Pivitsheide - Schlangenlinien und eine nicht zugelassene Sattelzugmaschine

LippeLippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen meldete um kurz nach Mitternacht ein aufmerksamer Bürger über Notruf einen unsicher fahrenden Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine auf der Augustdorfer Straße. Ferner seien an dem Fahrzeug keine Kennzeichenschilder montiert. Der Fahrer und die Sattelzugmaschine konnten letztlich durch die Beamten auf der Panzerringstraße in Augustdorf angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer, ein 32jähriger Augustdorfer, war erheblich alkoholisiert und nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da die Eigentumsverhältnisse der nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen Sattelzugmaschine nicht abschließend geklärt werden konnten, musste diese sichergestellt und abgeschleppt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der 32jährige wurde der Wache Detmold zugeführt und musste sich dort einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

