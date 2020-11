Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

LippeLippe (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle am frühen Sonntagmorgen auf der Hamelner Straße in Bad Meinberg "erwischten" Polizeibeamte der Wache Detmold einen 17jährigen Detmolder mit dem Pkw seiner Eltern. Diesen hatte er ohne deren Wissen in Gebrauch genommen und eine kleine Spritztour mit Freunden unternommen. Der 17jährige ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Der 17jährige und seine beiden Mitfahrer (14 u. 16 Jahre) wurden von den Beamten nach Hause gebracht und den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

