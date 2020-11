Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen, OT Schötmar - Scheibe an Pkw zerstört

LippeLippe (ots)

Am vergangenen Freitag in den Abendstunden schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eines in der Lehmkuhlstraße am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf ein. Verdächtige Wahrnehmungen / Hinweise nehmen die Polizeiwache in Bad Salzuflen unter 05222-98180 oder die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell