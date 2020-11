POL-LIP: Bad Salzuflen. Frau fährt mit beschädigten Fahrzeug davon.

Polizei Lippe

Die Polizei sucht eine Frau, die am 28. Oktober (Mittwoch) mit einem beschädigten Fahrzeug aus der Humboldtstraße losgefahren ist. Gegen 16:30 Uhr beabsichtigte ein 83-jähriger Anwohner mit seinem Renault rückwärts von einem Garagenhof auf die Straße einzufahren. Dabei touchierte er einen dunklen Wagen, der dort, zwischen der Garagenzufahrt und dem Parkstreifen, abgestellt worden war. Noch währen der Mann versuchte einen Fahrzeugverantwortlichen zu ermitteln, kam eine Frau zu dem Fahrzeug, sah sich den Schaden an und fuhr anschließend davon. Die Dame ist 30-35 Jahre alt und hat langes, blondes Haar. Sie wird gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 zu melden.

