Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Zusammenstoß beim Abbiegen.

LippeLippe (ots)

Eine 65-jährige Dörentruperin wollte am Mittwochnachmittag mit ihrem Opel von der Kreuzstraße nach links in einen Feldweg abbiegen. Sie übersah eine 21-jährige Dörentruperin, die mit ihrem VW in Richtung Barntrup fuhr. Die beiden Wagen kollidierten. Beide Frauen blieben unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten veranlassten eine Blutuntersuchung der 65-Jährigen, da sie augenscheinlich vor der Fahrt Alkohol getrunken hatte. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

