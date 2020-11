Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Parkenden Wagen beschädigt.

LippeLippe (ots)

Am Dienstag wurde ein geparktes Auto in der Hoffmannstraße beschädigt. Ein Verursacher meldete sich nicht. Der blaue VW Golf war zwischen 7:45 und 14 Uhr auf der Parkfläche neben der Hoffmannstraße abgestellt. Als die Fahrerin des Wagens zurückkehrte, entdeckte sie eine Beschädigung hinten links am Fahrzeug. Der Sachschaden beträgt ungefähr 1500 Euro. Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen erbittet Hinweise auf den Unfallverursacher telefonisch unter 05222 98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell