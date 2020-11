Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Angerempelt und Geldbörse geraubt

DuisburgDuisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (3. November, 16 Uhr) hat ein Unbekannter in der Nähe von Kaufland auf der Duisburger Straße einen 46-Jährigen ausgeraubt. Als der Mann gerade seine Geldbörse in die hintere Hosentasche stecken wollte, rannte der Räuber ihn von hinten um, sodass der Mann stürzte. Der Unbekannte riss ihm die Geldbörse aus der Hand und verschwand. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

