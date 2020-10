Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (20.10.) um 11:30 Uhr stürzte ein Radfahrer auf der Rommerscheider Straße und verletzte sich dabei schwer.

Der 61-jährige Bergisch Gladbacher fuhr mit seinem Pedelec der Marke Bulls die Rommerscheider Straße bergab in Richtung Odenthaler Straße. Aus ungeklärtem Grund stürzte er ohne Fremdeinwirkung und blieb verletzt auf dem Boden liegen. In der Nähe befindliche Passanten alarmierten den Rettungsdienst und der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Da er kurzzeitig bewusstlos war, bestand für ihn Lebensgefahr.

Das Fahrrad des Verunfallten wurde sichergestellt. Am Fahrrad war lediglich geringer Sachschaden entstanden. Dem Radfahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe wegen einer möglichen Alkoholisierung entnommen. Weitere Ermittlungen werden nun durch das zuständige Verkehrskommissariat durchgeführt. (ct)

