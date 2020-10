Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 21-Jähriger leistet Widerstand: Freiheitsentziehung

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (20.10.) leistete ein 21-jähriger Bergisch Gladbacher im Rahmen eines Einsatzes in der Straße Im Hilgersfeld massiven Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 14:15 Uhr erhielt der 21-Jährige eine Wohnungsverweisung, der er nicht nachkam. Der Bergisch Gladbacher randalierte vor dem Haus und warf sich mit aller Gewalt gegen einen Streifenwagen. Danach griff er nach umliegenden Steinen und warf diese auf die Beamten und auf den Streifenwagen.

Den Beamten gelang es, den aggressiven Mann zu fesseln. Er wurde zwecks Blutprobenentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und anschließend in Gewahrsam genommen. Der Streifenwagen wies starke Beschädigungen an der Windschutzscheibe auf und war nicht mehr fahrbereit. (ma)

