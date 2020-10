Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei informiert: Keine Infoveranstaltung "Einbruchschutz" auf dem Wochenmarkt - Telefonische Beratung gewährleistet

Bergisch Gladbach (ots)

Die am kommenden Samstag (24.10.) von der Polizei geplante Veranstaltung zum Thema "Einbruchschutz" auf dem Wochenmarkt muss aufgrund von Corona abgesagt werden.

Die Experten der Kriminalprävention bieten alternativ am Samstag in der Zeit vom 10:00 Uhr - 13:00 Uhr eine telefonische Beratung an. Interessierte Bürger und Bürgerinnen können sich dann unter folgenden Rufnummern umfassend zum Thema beraten lassen:

Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz: 02202 205 - 431 /-434

