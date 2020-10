Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch am helllichten Tag

Overath (ots)

Am Montag (19.10.)versuchten Einbrecher zwischen 14:20 Uhr und 19:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Herchenbachstraße in Marialinden zu gelangen. Dabei schoben die Unbekannten die Rollläden hoch und warfen mit einem schweren Gegenstand die Fensterscheiben ein. Ein Zugang ins Objekt erfolgte nicht. Die Spurensicherung wurde eingeschaltet.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

