Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - 15-Jähriger beleidigte Polizisten

Leichlingen (ots)

Ein Zeuge hat einen Fahrraddiebstahl der Polizei gemeldet. Der 15-jährige Beschuldigte will von einem Diebstahl jedoch nichts wissen und beleidigt die Beamten.

Ein Taxifahrer hatte am letzten Samstag (17.10.) gegen 02:00 Uhr einen Jugendlichen beobachtet, der sich am Busbahnhof (Am Stadtpark) an einem Fahrrad zu schaffen machte. Der Zeuge forderte den Schüler auf, das Fahrrad stehen zu lassen, wenn es ihm nicht gehöre. Ohne Kommentar blickte der 15-Jährige in die Augen des Zeugen und fuhr mit dem Rad in Richtung Stadtpark davon. Nachdem der Zeuge anschließend von einer Taxifahrt zurückkehrte, war auch der Jugendliche wieder zurück an der Bushaltestelle, doch ohne Fahrrad. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei.

Den Beamten gegenüber wollte der Beschuldigte nichts von einem Fahrraddiebstahl wissen. Er reagierte während der Befragung zunehmend aggressiv, beschimpfte und beleidigte die Beamten heftig. Selbst seine Mutter konnte den 15-Jährigen nicht beruhigen, als sie ihn abholte. Noch aus dem Auto heraus zeigte er den Polizisten den Mittelfinger.

Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Beleidigung. Bezüglich des verschwundenen Fahrrads dauern die Ermittlungen an. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell