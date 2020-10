Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruchschutz: Polizei berät auf dem Wochenmarkt

Bergisch Gladbach (ots)

Bürger aufgepasst! Die Experten der Kriminalprävention werden mit ihrem Infomobil am Samstag (24.10.) auf dem Wochenmarkt in Bergisch Gladbach sein und zum Thema Einbruchsschutz beraten. In der Zeit von 10:00 -13:00 Uhr stehen die Experten allen interessierten Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung. Neben einer umfassenden Beratung erhalten Sie am Stand auch ausführliches Infomaterial.

Hinweis: Die Beratung findet unter Vorbehalt statt. Sollte der Inzidenzwert die Zahl 50 überschreiten wird die Aktion aus Sicherheitsgründen abgesagt.(ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell