Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Motorradfahrer landete auf der Thomas-Mann-Straße

Wermelskirchen (ots)

Ein Motorradfahrer touchierte einen S-Max, der in eine Hauseinfahrt abbiegen wollte.

Der 26-jährige Wermelskirchener befuhr gestern (14.10.) gegen 16:20 Uhr mit seinem Motorrad Suzuki die Thomas-Mann-Straße in Richtung Telegrafenstraße. Vor ihm beabsichtigte eine 41-jährige Burscheiderin in ihrem Ford S-Max nach links in eine Hauseinfahrt abzubiegen. Der 26-Jährige verkannte die Situation und touchierte seitlich das Fahrzeug. Seine Suzuki kippte zur Seite und landete samt Fahrer auf der Fahrbahn.

Der Wermelskirchener verletzte sich nur leicht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 2500 Euro. (gb)

