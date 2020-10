Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - 19-Jähriger stürzte mit seinem Motorrad

Overath (ots)

Bei einem Unfall auf der Bensberger Straße verletzte sich ein Kölner leicht.

Der junge Motorradfahrer befuhr gestern (13.10.) gegen 16:30 Uhr mit seinem Krad die Bensberger Straße in Fahrtrichtung Heiligenhaus. Nach eigenen Angaben sei in einer Rechtskurve das Hinterrad der Suzuki ausgebrochen. Daraufhin kippte die Maschine und rutschte über die Fahrbahn in die Schutzplanke. Der 19-jährige Kölner konnte noch rechtzeitig abspringen. Er verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (gb)

