Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach- Exhibitionist entblößt sich vor zwei Seniorinnen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagvormittag (13.10.) meldeten zwei Seniorinnen einen Exhibitionisten, der sich wenige Meter abseits der Katterbachstraße im Waldgebiet Heidgen vor ihnen entblößt hatte. Der Unbekannte hielt sich zunächst in einer Schutzhütte (möglicherweise Hütte Nr.17) auf und trat plötzlich mit herabgelassener Hose vor die Damen. Als aus der anderen Richtung ein Mann erschien, zog er seine Hose schnell wieder hoch und fuhr mit dem Rad in Richtung Bergisch Gladbach davon.

Der Mann soll 40-50 Jahre alt und von kräftiger, durchtrainierter Statur sein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine graue Jogginghose und dunkle Oberbekleidung mit Kapuze. Zudem trug er eine dunkle Gesichtsmaske.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

