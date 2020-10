Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach- Mit Baseballschläger und Messer unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (14.04.) stoppten Beamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 0:30 Uhr einen 18-jährigen Audi-Fahrer aus Odenthal in der Straße An der Gohrsmühle. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten einen Baseballschläger und ein Butterflymesser im Wagen. Zu seiner Verteidigung sagte der Odenthaler, er müsse einen Baseballschläger mitführen, da man ja nie wisse, "wen man so vor sich hat". Wie das Messer ins Auto gekommen ist, konnte sich der 18-Jährige jedoch nicht erklären. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und fertigten eine Strafanzeige. (ma)

