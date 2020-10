Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Kindergarten

Overath (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in einen Kindergarten am Kolpingplatz eingebrochen.

Die Leiterin der Einrichtung stellte gestern früh (12.10.) um kurz nach 7 Uhr den Einbruch fest. Am Freitagabend (09.10.) um 18 Uhr war noch alles in Ordnung.

Ein Fenster der Einrichtung wurde gewaltsam geöffnet, durch das die Täter vermutlich in den Kindergarten eingestiegen sind. Im Gebäude wurden Schlösser aufgebrochen und Schränke durchsucht. Aus einem Büro entwendeten die Täter dann zwei Laptops mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

