Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannter zerkratzt Auto

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Braunschweiger Straße, Famila-Parkplatz 27.06.2020, 20.10 Uhr bis 20.20 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am vergangenen Wochenende in Gifhorn.

Am Samstag zwischen 20.10 und 20.20 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter erhebliche Beschädigungen an einem schwarzen VW Golf verursacht, der auf dem Famila-Parkplatz in Gifhorn abgestellt war. Das Auto stand im Bereich des dortigen Getränkemarktes.

Die Türen auf der Fahrerseite wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem befand sich am rechten vorderen Kotflügel eine Delle im oberen Radlauf. Der Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer 05371/9800 zu melden.

