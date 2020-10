Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fahrraddiebe suchen Geschädigte bereits zum dritten Mal auf

Overath (ots)

Am Wochenende sind zwei Anwohner im Stadtteil Vilkerath bereits zum dritten Mal in Folge bestohlen worden.

Am Samstag (17.10.) gegen 10 Uhr ist den Besitzern zweier Mountainbikes in der Oberstraße aufgefallen, dass die Tür zu ihrem Carport aufgebrochen wurde. Die Mountainbikes mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich waren an einem Fahrradständer sowie untereinander mit Schlössern gesichert.

Es handelte sich nach ähnlichen Vorfällen im Jahr 2018 und im Juli 2020 bereits um die dritte Tat, bei der den Geschädigten die Fahrräder gestohlen wurden.

Das rot-schwarze Mountainbike der Marke Ghost sowie das lila-schwarze Mountainbike der Marke Trek wurden im Fahndungssystem gespeichert.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

