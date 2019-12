POL-AC: Zigarettenautomat gesprengt

Polizei Aachen

Baesweiler (ots)

Unbekannte haben am Samstagmorgen (14.12.19, 03.20 Uhr) einen Zigarettenautomaten in der Feldstraße gesprengt. Anwohner waren durch den lauten Knall aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Die Front des Automaten wurde durch die Wucht der Detonation mehrere Meter über die Straße geschleudert und beschädigte dabei das Zufahrtstor eines gegenüberliegenden Hauses. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Eine Fahndung verlief in dieser Nacht ohne Erfolg. Noch ist unklar, ob die Täter Beute machen konnten.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

Das angehängte Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

