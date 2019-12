POL-AC: Ladendieb mit Haftbefehl festgenommen

Polizei Aachen

Am Donnerstag (12.12.2019) gegen 16.30 Uhr wurde ein 36-jähriger Ladendieb vom Filialleiter eines Discountermarkts in Aachen festgehalten. Da der Tatverdächtige keine Angaben zu seiner Person machte, sollten die hinzugerufenen Polizisten seine Personalien feststellen. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass der Dieb mit Haftbefehl gesucht wird. Als ihm dies mitgeteilt wurde erwiderte er, dass er jetzt erst einmal ein Bier trinken wolle. Mit diesen Worten versuchte er sich an den Polizisten "vorbei zu stehlen". Selbstverständlich hinderten ihn die Beamten an seinem Vorhaben und nahmen ihn fest. Da der Mann Angaben zu Drogen- und Alkoholkonsum machte, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Anschließend schloss sich für ihn die Tür der Gewahrsamszelle. (fp)

