Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Brennender Blumenkübel an Hausfassade

DuisburgDuisburg (ots)

Am Dienstagabend (3. November, 18:30 Uhr) sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem brennenden Blumenkorb im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses an der Hermann-Löns-Straße ausgerückt. Durch die Glut wurden die Hausfassade und ein Regenfallrohr in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

