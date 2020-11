Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Unbekannte zerstören Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

DuisburgDuisburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (4. November) gegen 2:30 Uhr haben Unbekannte an der Hooverstraße versucht einen Zigarettenautomaten zu knacken. Ein Anwohner hörte einen lauten Knall und sah kurz darauf zwei Männer in einer Rauchschwade an dem Automaten hantieren. Die Unbekannten flüchteten über einen Garagenhof. Ob sie Zigaretten oder Geld aus dem Automaten stehlen konnten, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 34 der Duisburger Polizei zu melden.

