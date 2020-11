Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Ersthelfer zieht Frau aus Unfallauto

DuisburgDuisburg (ots)

Am Montagnachmittag (2. November, 14:30 Uhr) kam eine Hyundai-Fahrerin auf der Hamborner Straße im Bereich des Möbelhauses Ikea von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Ersthelfer (26) zog die bewusstlose Frau aus dem qualmenden Auto, brachte sie in die stabile Seitenlage und alarmierte die Rettungskräfte. Die 21-Jährige kam anschließend mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte der Unfall eine medizinische Ursache haben.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell